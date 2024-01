Erdmannsdorf: Beschädigter Triebwagen der Erzgebirgsbahn wird schnell repariert

Ein umstürzender Baum hat am Mittwoch einen Zug der Erzgebirgsbahn kurz nach dem Haltepunkt Erdmannsdorf seitlich getroffen. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Der am Mittwoch von einem umstürzenden Baum beschädigte Zug der Erzgebirgsbahn befindet sich noch in der Werkstatt, wird aber schon in Kürze wieder rollen. Das sagte Ralf Bucka, Sprecher der Erzgebirgsbahn, der die Reparaturzeit auf etwa zwei Tage schätzte.