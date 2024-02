Erdmannsdorf: Schulweg-Raser droht Fahrverbot

Beamte der Chemnitzer Verkehrspolizeiinspektion führen Geschwindigkeitskontrolle in Tempo-30-Zone durch.

Erdmannsdorf.

Ein Bußgeld von 260 Euro, zwei Punkte im Verkehrszentralregister und ein Monat Fahrverbot drohen jetzt einem Autofahrer, der am Dienstag in der Chemnitzer Straße (S 236) in Erdmannsdorf kontrolliert wurde. Beamte der Chemnitzer Verkehrspolizeiinspektion hatten eine Geschwindigkeitskontrolle im Rahmen der Schulwegüberwachung durchgeführt. Von insgesamt 312 kontrollierten Fahrzeugen hielten sich 37 nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit von 30 Stundenkilometern. „Spitzenreiter“ war allerdings ein Pkw Ford, der mit 66 Stundenkilometern gemessen wurde und dessen Fahrer jetzt eine saftige Strafe droht. Sieben weitere Fahrer, die wesentlich zu schnell waren, müssen mit einem Bußgeld rechnen. (fp)