Falkenau: Auf Ferienhof trifft Kürbis auf Comedy

Bauchredner Roy Reinker aus Bad Lausick wird am Sonntag auf dem Ferienhof in Falkenau Station machen

Diese Woche wurden auf dem Ferienhof in Falkenau reichlich Kürbisse geerntet. Die Kürbisse und Kartoffeln aus eigenem Anbau werden am Wochenende als Dekoration genutzt und auch zum Verkauf angeboten. Denn am Sonntag findet auf dem Ferienhof eine Sommer Open-Air-Veranstaltung mit Bauchkunst-Redner Roy Reinker aus Bad Lausick statt. Das Publikum...