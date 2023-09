Familienfest: Klein-Erzgebirge in Oederan feiert bis in die Nacht

Im Miniaturpark ist am Wochenende besonders viel los.

Ein sonniges Spätsommerwochenende ist angesagt, und im Klein-Erzgebirge in Oederan wird gefeiert. Am Samstag, 2. September steigt dort das Kinder- und Familienfest mit der Nacht im Klein-Erzgebirge. Die Veranstalter kündigen ein buntes Programm an: Es soll einen Trödelmarkt geben, außerdem Kinderschminken, eine Vorstellung von Fischers...