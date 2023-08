Ferienkurs in der Druckerwerkstatt in Oederan

Hermine (6), Alexandra (6), Pia (9) und Lisbeth (8) haben vor wenigen Tagen an einem Druckkurs im Oederaner Webereimuseum teilgenommen. Seit 18 Jahren zeigt die gelernte Schriftsetzerin Christine Schulze (Foto) Interessierten die alte Druck- und Setzkunst in der Druckwerkstatt des Museums. Jeden Donnerstag in den Ferien sowie nach Absprache finden...