Ferientipp: Schrottbasteln mit dem „Kolbenkasper“ Mike Falke in Oederan

Aus Schrauben und Muttern werden im Museum „Die Weberei“ Armbänder oder Schlüsselanhänger. Auch Web- und Drucktechniken stehen auf dem Programm.

Im Museum „Die Weberei“ am Markt 6 in Oederan ist Mike Falke im Einsatz, bekannt als „Kolbenkasper“. Aus Schrauben, Muttern und Karabinern können Kinder Armbänder, Schlüsselanhänger oder Figuren basteln. Der Kurs findet am 10. Oktober von 10 bis 12 Uhr statt. Eine Spende wird erbeten.