Ferientipp: Zeitreise mit Multimedia-Installation auf Schloss Augustusburg

Für alle, die schon aus dem Schulanfangs-Alter heraus sind, gibt es im Renaissanceschloss am letzten Ferienwochenende ein besonderes Angebot.

Was tun am letzten Ferienwochenende? Jugendliche und Erwachsene können am Samstag in Schloss Augustusburg auf Zeitreise gehen. Bei der Erlebnisführung werden sie auch in der höfischen Etikette unterwiesen. Dabei ist standesgemäße Kleidung angesagt; historische Kostüme können anprobiert werden. Eine Raum- und Klanginstallation vermittelt...