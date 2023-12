Flöha feiert die Fertigstellung von zwei Brücken

Die Brücke über die Zschopau und die Stegbrücke sind nun komplett fertiggestellt. Die Baukosten belaufen sich auf mehrere Millionen Euro.

Seit nunmehr einem Jahr rollt in Flöha der Verkehr über die neu gebaute Brücke, die in Plaue die Zschopau überspannt. Es dauert danach rund 12 Monate, bis alle Rest- und Nebenarbeiten in Verbindung mit diesem Bauwerk abgeschlossen waren. Bauherr war das Landesamt für Straßenbau und Verkehr. In den Verantwortungsbereich der Stadt Flöha fiel...