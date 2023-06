Flöha: Marktplatz als Mittelpunkt mit Möglichkeiten

Die Bauarbeiten für den künftigen Marktplatz der Stadt Flöha auf dem Gelände der Alten Baumwolle beginnen noch in diesem Jahr und sollen bis 2025 abgeschlossen sein. Der Technische Ausschuss hat am Donnerstagabend den Grundsatzbeschluss für das Bauvorhaben gefasst, das angesichts der Gesamtkosten in Höhe von knapp 2,8 Millionen Euro in drei...