Flöhaer Stadtoberhaupt ehrt Deutschen Meister

Die Stadt Flöha hat wieder ihre verdienstvollen Sportler gewürdigt. Zu den ausgezeichneten gehören aber auch verdienstvolle Trainer.

Wenn im kommenden Jahr in Flöha das 625. Gründungsjubiläum des Ortes gefeiert wird, dürften auch die sportlichen Erfolge der Bürgerinnen und Bürger eine Rolle spielen. In den vergangenen Jahrzehnten wurden so manche bemerkenswerte Resultate auf nationaler und internationaler Bühne verbucht. Nun hatte Oberbürgermeister Volker Holuscha (Die...