Flöhaer Kanuten ackern für ehrgeizige Ziele

Im Allgäu, der Türkei und im Erzgebirge bereiten sich die KSV-Sportler auf die kommende Saison vor. Dort haben sie sichGroßes vorgenommen.

Was haben Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC und Franz Krones vom Kanusportverein Flöha gemeinsam? Beide haben sich im türkischen Belek fit für ihre sportlichen Aufgaben gemacht. Denn Krones verfolgt derzeit ein ehrgeiziges Ziel: Er will in den Kader der KanuNationalmannschaft.