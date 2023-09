Fluglärm-Ärger in Augustusburg: Stören Rundflüge mehr als Rasenmäher?

Volkmar Böhm aus Hennersdorf beklagte zur Ratssitzung den zunehmenden Lärm durch Flugverkehr an Sonntagen über Augustusburg und erhielt Zustimmung. Stimmt der Eindruck aus der Bodenperspektive?

Der 17. September ist ein Sonntag, und Volkmar Böhm will im Garten Geburtstag feiern. Die Sonne scheint, Böhm bereitet am Vormittag den Garten für die Feier vor. Bereits dabei fielen dem Stadtrat immer wieder Kleinflugzeuge am blauen Himmel über Hennersdorf auf - besser: Sie lagen ihm im Ohr. Ab 11 Uhr beschloss er, zu zählen und kam bis 17...