Gastwirt zur Absage der Lumagica in Lichtenwalde: „Das wirft uns um 30 Jahre zurück“

Nicht nur Thomas und Theres Lämmel vom Schlossgasthaus sind vom Aus für die Lichterschau hart getroffen. Schloss-Chefin Patrizia Meyn spricht von sechsstelligen Verlusten für die Region.

Thomas Lämmel war schon Gastwirt in Lichtenwalde, als im Rittergut noch ein Kuhstall war. Seit 33 Jahren führt er den Gasthof an der Schlossallee. Seit 2023 ist seine Tochter Theres Lämmel gleichberechtigt mit im Boot.