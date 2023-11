Gemeinderat von Niederwiesa beschließt Millionendarlehen

Vor dem Hintergrund des Sporthallen-Neubaus will sich die Gemeinde einen Puffer verschaffen. Der fällt nicht so hoch aus, wie ursprünglich gewünscht.

Während die Bauarbeiten in der Sporthalle in den letzten Zügen liegen, haben die Gemeinderäte von Niederwiesa am 7. November einstimmig die Neuaufnahme eines Darlehens beschlossen. Es liegt bei rund 1,1 Millionen Euro. Bürgermeister Raik Schubert (Bürgerinitiative Niederwiesa) wurde ermächtigt, aus drei von der Verwaltung einzuholenden...