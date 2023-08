Geniales aus Müll: Bibliothek Oederan als Ideenschmiede und Upcycling-Werkstatt

Spaß und Lernen, statt einfach wegwerfen. In der Stadtbibliothek Oederan haben beim wöchentliches Kinderprogramm Schrottroboter, Pappkühe & Co das Licht der Welt erblickt. Stoffreste, Getränke- und Eierkartons, Plasteflaschen und Papierrollen verwandelten sich in Schmetterlinge, Murmelbahnen oder Fantasiegestalten. Auch in den letzten...