Geschwindigkeitsmessung an der B 173 in Niederwiesa: Spitzenreiter mehr als 50 km/h zu schnell unterwegs

Niederwiesa.

Mit 123 Stundenkilometern bei erlaubten 70 ist ein Pkw Kia auf der B 173 bei Niederwiesa „geblitzt“ wurden. Die Polizei hatte am Dienstag zwischen 8 und 11.30 Uhr an der Bundesstraße eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Den Kia-Fahrer erwarten 320 Euro Bußgeld, zwei Punkte im Verkehrszentralregister und ein Monat Fahrverbot. Auf der B 173 überschritten laut Polizei von 269 gemessenen Fahrzeugen 38 die zulässige Geschwindigkeit von 70 Stundenkilometern. 21-mal lagen die Überschreitungen im Verwarngeldbereich, 17-mal im Bußgeldbereich. Weitere Geschwindigkeitsmessungen führten Beamte der Chemnitzer Verkehrspolizeiinspektion unter anderem an der A 72 im Landkreis Leipzig durch. (ug)