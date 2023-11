Zum Glockenfest in Hennersdorf reist traditionell der Weihnachtsmann mit verschiedensten Fahrzeugen an.

In Hennersdorf findet am Sonntag, 3. Dezember wieder das alljährliche Glockenfest statt. Um 15 Uhr startet das Fest am Dorfgemeinschaftshaus. Die Besucher können sich auf Kaffee, Stollen, Glühwein und herzhaftes Essen freuen. Zum ersten Mal werden selbstgemachte Keramik-Artikel verkauft, die im neuen ortseigenen Keramik-Kurs gefertigt wurden,...