Grünberger starten in die Weihnachtszeit

Am Wochenende startet offiziell die Weihnachtszeit im Augustusburger Ortsteil Grünberg. Im Ortszentrum in der ehemaligen Schule finden in diesem Jahr gleich mehrere Aktionen statt.

Die Mitglieder des Kultur- und Traditionsvereins und des Ortschaftsrats Grünberg haben sich für dieses Jahr gemeinsam eine Menge Programmpunkte für die Adventszeit einfallen lassen. Los geht es am 1. Dezember: Um 18 Uhr wird der XXL-Schwibbogen auf dem Platz vor der ehemaligen Schule offiziell angeschaltet, um Licht in die Adventszeit zu... Die Mitglieder des Kultur- und Traditionsvereins und des Ortschaftsrats Grünberg haben sich für dieses Jahr gemeinsam eine Menge Programmpunkte für die Adventszeit einfallen lassen. Los geht es am 1. Dezember: Um 18 Uhr wird der XXL-Schwibbogen auf dem Platz vor der ehemaligen Schule offiziell angeschaltet, um Licht in die Adventszeit zu...