Gymnasium in Flöha führt kostenlose Menstruationsprodukte ein

Am Samuel-von-Pufendorf Gymnasium Flöha stehen jetzt Spender für Tampons und Binden auf den Mädchen-Toiletten. Auch in Eppendorf gibt es kostenlose Monatshygiene-Produkte.

Am Samuel-von-Pufendorf Gymnasium in Flöha gibt es seit einiger Zeit auf den Mädchen-Toiletten Spender mit kostenlosen Binden und Tampons. Damit kommen die Jugendlichen nicht mehr in die Verlegenheit, sich im Notfall bei Freundinnen diskret durchzufragen, wer mit Periodenartikel aushelfen kann.