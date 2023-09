Hohenfichte: BMX-Fahrer setzen am Wochenende zu „Höhenflügen“ an

Auf dem Gelände der ehemaligen Baumwollspinnerei werden Radsportfans aus ganz Deutschland sowie Tschechien und Österreich erwartet.

In Hohenfichte werden am Wochenende viele Radsportfans aus ganz Deutschland sowie Tschechien und Österreich erwartet. Denn auf dem Gelände der einstigen Baumwollspinnerei findet eine BMX-Jam, eine Radsportveranstaltung, statt. The Last Hole ist – Das letzte Loch – ist der Name des Austragungsortes des Events mit dem Motto „Höhenflüge“.