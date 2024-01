Karnevalsklub Frankenstein: Im Zeltlager am Kemnitzbach gibt`s jetzt Verstärkung

Die Campingsaison 2024 ist eröffnet. Seit dem Wochenende schlagen Narren ihre Zelte am Kemnitzbach in Frankenstein auf. Das lässt im Ortsteil von Oederan die Betriebstemperatur steigen.

Was Faschingsmuffeln das Blut in den Adern gefrieren lässt, bringt die Akteure des FKK im Sinne ihres Mottos so richtig in Schwung: Wenn die Karnevalisten nach Frankenstein trampen, wollen sie alle beim Karnevalsklub campen. Im Sport- und Kulturtempel des Örtchens sorgen die Faschingsfreunde mit der fünften Jahreszeit für leichte Kost. Dabei...