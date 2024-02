Die Narren sind in Mittelsachsen los: Wo die fünfte Jahreszeit in vollem Gange ist

Die Narren feiern am kommenden Wochenende allerorten, was das Zeug hält. Doch auch für Faschingsmuffel gibt es Veranstaltungen: eine Hochzeitsmesse und Wintergrillen.

Die fünfte Jahreszeit ist am kommenden Wochenende, 3. und 4. Februar, in vollem Gange. Überall wird Fasching oder Karneval gefeiert, die Narren amüsieren sich, was das Zeug hält. Oder machen es sich im Tollhaus gemütlich. So auch der Braunsdorfer Carnevalsclub. Unter dem Motto „Hilfe, wir kommen hier nicht mehr raus, der CCB im Irrenhaus“...