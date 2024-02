Penig, Freiberg, Hainichen: Der Karneval geht noch einmal in die Vollen - Aber Faschingsmuffel gehen nicht leer aus

Das Ende naht - das Ende der Faschingssaison. Doch bevor es soweit ist, wird in Mittelsachsen am Wochenende noch einmal ausgiebig Party gefeiert. Faschingsmuffel finden aber auch etwas für sich.

Das Ende naht. Genauer: das Ende der fünften Jahreszeit. Weshalb die Närrinnen und Narren nun am Wochenende noch einmal so richtig aufdrehen. Heißt: Wer mit Fasching so gar nichts am Hut hat, muss stark sein, denn das Wochenende hat fast ausschließlich Garde, Kamelle und Tanz zu bieten.