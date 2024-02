Faschingsumzug in Penig: Mehr als 650 Narren und tausende Besucher werden erwartet

Der Faschingsumzug in Penig am Sonntag verspricht, ein Spektakel mit mehr als 650 Narren zu werden. Doch wo führt die Route lang, und wo gibt es den besten Blick auf das Geschehen?

Massen an Kamelle, mehr als 650 Narren, tausende Zuschauer: Am Sonntag, 4. Februar, geht der größte Faschingsumzug Mittelsachsens über die Bühne. Und zwar in Penig. Den ganzen Nachmittag über wird dort auf den Straßen getanzt, gefeiert, geschunkelt. „Wir sind alle total aufgeregt“, gibt Mike Tauchmann vom organisierenden...