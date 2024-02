Penig: Treffen am Sonntag Autokorso und Faschingsumzug aufeinander?

Der Faschingsclub Penig zieht mit hunderten Narren am Sonntag beim großen Umzug durch die Stadt. Nun wurde von Privatleuten noch ein Autokorso angemeldet.

Nicht nur in Lunzenau ist erneut ein Autokorso angemeldet worden, auch in Penig soll es einen weiteren dieser Art geben. Und zwar am Sonntag, 4. Februar. Laut des Landratsamtes beginnt der Korso um 16 Uhr in Penig, führt unter dem Motto „Sparmaßnahmen Landwirtschaft, Steuerraub...“ über Mühlau, Hartmannsdorf, Herrenhaide, Burgstädt,...