Proteste gegen Bundespolitik: Autokorso rollt am Sonntag durch Penig und Lunzenau

Am Sonntagnachmittag startet in Penig ein weiterer Protest-Autokorso. Wo Sie bis voraussichtlich 19 Uhr mit Verkehrseinschränkungen rechnen müssen:

Die Proteste gegen die Bundespolitik werden auch am Wochenende in der Region fortgesetzt. Unter „Sparmaßnahmen Landwirtschaft, Steuerraub ...“ ist laut der Versammlungsbehörde des Landratsamts für Sonntagnachmittag ein Autokorso, der sich in Penig trifft, durch eine Privatperson angemeldet worden.