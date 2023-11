Klassik in der Historischen Schauweberei: Saxonia Piano Trio spielt in Braunsdorf

Eine besondere Mischung aus Musik und Industriekultur ist am Wochenende in der alten Tannenhauerfabrik zu erleben.

Braunsdorf.

Zuerst klassische Musik hören, dann die historischen Lochkarten-Webmaschinen in Aktion erleben - das ist am Sonntag in der Historischen Schauweberei Braunsdorf möglich. Das Team der alten Tannenhauerfabrik am Inselsteig 16 lädt zum Konzert des Saxonia Piano Trios ein. Die Musiker spielen Werke von Joseph Haydn und Felix Mendelssohn Bartholdy. Beginn ist um 11 Uhr im Veranstaltungssaal, der Eintritt kostet 12 Euro, für Schüler und Studenten 10 Euro. Anschließend kann das Museum besucht werden. Um 14 Uhr gibt es eine zusätzliche Führung, bei der die größtenteils funktionsfähigen Webmaschinen präsentiert werden. Kartenreservierungen für das Konzert sind unter 0172/3021100 oder info@tannenhauerfabrik.de möglich. ( eva)