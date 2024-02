Klein-Erzgebirge in Oederan: Horst Drichelt nicht mehr Vereinsvorsitzender

Der langjährige Chef hat sein Amt abgegeben, ist aber weiterhin im Park aktiv. Unterdessen laufen die Vorbereitungen für die neue Saison. Eine bekannte Sehenswürdigkeit wird gerade neu gebaut.

In Sachsen wird gerade eine neue Augustusburg gebaut. Das wurde ja auch mal Zeit, wird so mancher wohl sagen. Die alte Burg war schon sehr in die Jahre gekommen.