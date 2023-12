Kultur, Kunsthandwerk und ein zwei Meter langer Stollen: Andrang auf Augustusburger Männelmarkt

In zweierlei Hinsicht hat sich die Veranstaltung in der historischen Altstadt als Erfolg erwiesen. Einerseits freuten sich viele Besucher. Andererseits Händler und Vereine, die eine Bühne erhielten.

Ein Sprinter ist Gottfried Jubelt nicht, doch selbst im Rentenalter schafft der Augustusburger Ortsvorsteher die 100 Meter noch in unter 30 Sekunden. Nicht so am Wochenende, als er für diese Distanz in der historischen Altstadt von Augustusburg handgestoppte zehn Minuten benötigte. „Mitunter war einfach kein Durchkommen mehr“, sagt Jubelt in...