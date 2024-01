Wintertreffen Augustusburg: Wo bei Dauerfrost kein Biker friert

Am Freitag hielt sich die Zahl der Zelte vor dem Schloss noch in Grenzen. Auf die Kälte dürfte das aber nicht zurückzuführen sein, denn gerade die wissen hart gesottene Motorradfahrer zu schätzen.

Ein Schaschlick ist erst dann reif für den Verzehr, wenn Zwiebel und Fleisch farblich nicht mehr voneinander zu unterscheiden sind. Dies ist eine der Regeln, die Max Reißmann und seine Freunde beim Wintertreffen in Augustburg befolgen. Sie hilft den Bikern aus Altenburg, die Veranstaltung auch dann in vollen Zügen zu genießen, wenn es - wie in...