Motorrad-Wintertreffen in Augustusburg: Schlechte Zahlen, gute Stimmung und getrübte Laune

Weniger Besucher und Teilnehmer am 51. Wintertreffen in Augustusburg: Am Samstagmorgen füllte sich der Schlosshof nur langsam mit Zweirädern. Aber dann standen die Maschinen wieder dicht an dicht. Bei den Campern entlang der Schlossmauer blieben die Lücken aber bestehen. Bild: Toni Söll