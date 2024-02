Kunnersdorf: Wie der längere Weg zum Wahllokal verkürzt werden kann

Am 9. Juni ist Wahltag und die Kunnersdorfer müssen zur Stimmabgabe diesmal wieder nach Erdmannsdorf, was wegen der gesperrten B 180 gar nicht so einfach ist. Aber es gibt eine Alternative.

