Langjähriger Organist der Thomaskirche Leipzig spielt in Oederan

Er gilt als Bach-Kenner und Orgelvirtuose: Ullrich Böhme gibt am Wochenende ein Konzert an der Silbermannorgel in der Stadtkirche.

Oederan.

Mehr als 35 Jahre lang prägte er das musikalische Leben der Stadt Leipzig, jetzt kommt er zu einem Konzert nach Oederan. Ullrich Böhme war Organist in der Kirche, in der schon Johann Sebastian Bach als Thomaskantor wirkte. Der gebürtige Vogtländer gilt als Bach-Kenner und Virtuose an der Orgel. 1994 wurde er zum Professor ernannt und trägt auch den Titel eines Honorarprofessors der Universität Leipzig. In der Stadtkirche in Oederan wird er Werke von Nicolaus Bruhns, Johann Christoph Bach, Felix Mendelssohn-Bartholdy sowie Johann Sebastian Bach an der Silbermannorgel spielen. Das Konzert beginnt am Sonntag, 22. Oktober, 16 Uhr. Der Eintritt ist frei, um eine Spende für die Kirchenmusik wird gebeten. ( eva)