„Leser helfen“ zu Weihnachten: Wie in Oederan im Hospiz Wünsche in Erfüllung gehen

Katja Meusel und ihre Kollegin Kerstin Pönisch sind oft diejenigen, die neue Bewohner in Empfang nehmen, die das Erstgespräch mit ihnen und den Angehörigen führen. Dabei sprechen sie bewusst das Thema Sterben an. Katja Meusel sagt, manchen Menschen falle es schwer, ihre Situation anzunehmen. „Andere haben zu Hause aufgeräumt und ihre Unterlagen sortiert. Viele haben konkrete Vorstellungen, wie ihre Bestattung ablaufen soll.“

Es ist Weihnachten, auch im Hospiz „Ellen Gorlow“ in Oederan . Im Eingangsbereich steht ein Weihnachtsbaum, darüber hängt der Herrnhuter Stern. Manchmal leuchtet am Treppenaufgang eine Laterne: Das bedeutet, dass ein Bewohner oder eine Bewohnerin den letzten Weg gegangen ist. Das Leben und das Verabschieden des Lebens liegen hier eng beieinander.

Mit der Zeit kommen dann Wünsche auf, oft sind es kleine Dinge - am gemeinsamen Essen in der Wohnküche teilnehmen. Oder im Park etwas Luft schnappen, die Sonne spüren, die Vögel zwitschern hören.

Dabei spielen die Pflegebetten eine zentrale Rolle. Sie werden oft nach draußen geschoben, entprechend gibt es einen hohen Verschleiß. Deshalb unterstützt die Aktion „Leser helfen“ das Hospiz, damit es zwei Pflegebetten im Wert von zusammen rund 10.000 Euro anschaffen kann. Auch darüber hinaus ist das Haus auf Spenden angewiesen, denn es muss fünf Prozent seiner Kosten selbst decken.

Manche Menschen haben einen letzten Wunsch, der sie aus dem Hospiz hinausführt: Ein Mann überraschte seine Frau mit Blumenstrauß in einem Café, sie verbrachten dort eine schöne Zeit. Eine Lichterfahrt im Erzgebirge hat es schon gegeben, ein Bewohner konnte bei Porsche in Leipzig mit einem Rennauto mitfahren. Einer fuhr sogar ein letztes Mal an die Ostsee. Für solche Wünsche gibt es das Wünschemobil in Chemnitz.

Bäckereien aus Oederan und Falkenau spenden regelmäßig für das Hospiz

Das alles geht nur mit Spenden. Die Liste der Unterstützer des Hospizes ist groß, nur einige seien beispielhaft benannt. Da ist die Bäckerei Möbius in Oederan, die täglich Brötchen und Brot spendet. Da ist die Landbäckerei Forberger in Falkenau, die zu den Gedenktagen für die Verstorbenen kostenlos Gebäck liefert. Da ist die Firma Spano - Spannsysteme und Normalien - aus Oederan. Sie verzichtete dieses Jahr auf Weihnachtsgeschenke für Kunden, und brachte dem Hospiz stattdessen 600 Euro. Oft hängt im Hospiz eine Liste aus mit Alltagsgegenständen, die gebraucht werden. Und dann kommt jemand vorbei, liest es und startet einen Rundruf in seinem Verein.

Christian Riemer, die Geschäftsführerin des Hospizes, sagt: „Ich bin immer wieder beeindruckt, wie schnell Spenden zusammenkommen.“ Sie sucht die Öffentlichkeit, um Spenden zu sammeln - aber auch, um den Hospizgedanken von einem lebenswerten Leben bis zum Schluss weiterzutragen. Christiane Riemer: „Die Spenden zeigen, wie vielen Menschen das Hospiz etwas bedeutet. Das berührt mich immer wieder sehr.“ (eva)

Zum Spendenformular

Alle Projekte von „Leser helfen“