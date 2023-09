Leubsdorfer Kleiderkammer räumt auf: 91 Kartons voller Hilfsgüter sind zusammengekommen

In der Kleiderkammer in Leubsdorf wurden große Mengen Kleidung für einen Hilfstransport verpackt. Damit wurde auch Platz für neue Kleidung geschaffen, die sich bereits in den Lagern stapelte.

