Lichtenwalde: Was den Landschaftspark besonders macht

Schloss Lichtenwalde hat nicht nur einen Barockgarten. Gästeführerin Katharina Müller will den Besuchern Wissenswertes über die Entstehung und die Entwicklung des Landschaftsparks vermitteln.

Lichtenwalde. Der Förderverein Schloss und Barockgarten Lichtenwalde startet mit einem Vortrag in das neue Jahr. Vereinsmitglied und Gästeführerin i. R. Katharina Müller widmet sich in ihrem Bildvortrag am Sonnabend, 20. Januar, 14 Uhr dem Historischen Landschaftspark Lichtenwalde. Durch die Unterstützung der ASL-Schlossbetriebe gGmbH kann die Veranstaltung im Hochzeitszimmer des eigentlich bis 27. März geschlossenen Schlosses Lichtenwalde stattfinden.

Katharina Müller, die in den vergangenen Jahren nicht nur zu Schloss und Garten, sondern auch zum Landschaftspark recherchierte, will den Besuchern Wissenswertes über die Entstehung und die Entwicklung des Landschaftsparks, der im Schatten des Barockgartens steht, vermitteln. Dabei stützt sie sich auf historische Quellen, heißt es in der Vorankündigung. Vielen Besuchern von Lichtenwalde sei der Schlosspark als Ausflugsziel bekannt. Nur Wenige wüssten jedoch, dass Friedrich August II. Graf Vitzthum von Eckstädt (1765 – 1803) Spazierwege an den Hängen der Zschopau anlegen ließ, die den Beginn des Landschaftsparkes bildeten. Nach seinem frühen Tod setzte ihm seine Ehefrau mit dem sogenannten Friedrichstein ein Denkmal. Katharina Müller lädt zu einem bildhaften Rundgang durch den Vitzthumschen Landschaftspark ein. Der Eintritt ist frei, Spenden für den Förderverein sind erwünscht. (fp)