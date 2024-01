Minderjähriger Straftäter ist weiter in Flöha unterwegs

Gegen die fortgesetzten Straftaten eines 13-Jährigen sind Polizei und Behörden machtlos. Gibt es wirklich keinen Abzweig auf dem Weg zum Intensivtäter? Doch, sagt eine Medizinerin.

Im Fall des minderjährigen Straftäters, der in Flöha seit etwa anderthalb Jahren mit Diebstählen und Einbrüchen für Aufsehen sorgt, sind Polizei und Behörden machtlos. Weil der 13-jährige Junge, der vom Jugendamt des Landkreises Mittelsachsen betreut wird und der seit August 2022 in einer Einrichtung der Jugendhilfe in Flöha lebt,...