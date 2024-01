Mit 13 Jahren Zwangsarbeiterin in Oederan: Wie die 92-jährige Holocaust-Überlebende Handa Drori heute in Israel lebt

Sie ist die letzte bekannte Überlebende der Außenstelle des KZ Flossenbürg: Handa Drori lebt heute in einem Kibbuz in Israel. Ihre Tochter erzählt, wie sie dort ein neues, erfülltes Leben begann.

Als Handa Drori 18 Jahre alt war, traf sie eine Entscheidung: Sie wollte ein gutes Leben haben. So erzählt es ihre Tochter Tamar, 59, in einem Videotelefonat mit der „Freien Presse“. Nach allem, was Handa Drori erlebt hatte, war das nicht selbstverständlich.