Mopedbesatzung bei Kollision in Flöha verletzt

Ein schwerer Unfall hat sich am Mittwochnachmittag in Flöha ereignet. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, war gegen 15 Uhr der 52-jährige Fahrer eines Pkw Toyota auf der Augustusburger Straße unterwegs. Weil er nach rechts in ein Grundstück abbiegen wollte, verringerte er die Geschwindigkeit und blinkte. Der nachfolgende...