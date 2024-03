16-Jähriger Mopedfahrer bei Unfall in Hartha verletzt

Ein Auto war mit dem Jugendlichen zusammengestoßen. Das Moped war nicht ordungsgemäß versichert.

Hartha.

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Moped ist es am Donnerstag in Hartha gekommen. Dabei wurde der 16-jährige Mopedfahrer verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Unfall ereignete sich gegen 13.15 Uhr. Die 48-jährige Fahrerin eines Pkw Dacia war vom Fahrbahnrand der Pestalozzistraße losgefahren und hatte sich in den Verkehr eingeordnet, schildert die Polizei. Dabei sei der Pkw mit dem vorbeifahrenden Simson-Moped zusammengestoßen. Es entstand Schaden in Höhe von insgesamt etwa 6000 Euro. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass für das Moped kein Versicherungsschutz besteht und es offenbar getunt ist. Das Fahrzeug wurde zur näheren Prüfung sichergestellt. (fp)