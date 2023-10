Mütter aus Mittelsachsen veranstalten Flohmarkt in Lichtenwalde

Für Baby, Kleinkind und Mama: Drei Mütter aus der Region verkaufen am Sonntag in Lichtenwalde Gebrauchtes. Sie wollen dabei auch mit anderen Eltern ins Gespräch kommen.

Wer gebrauchte Babykleidung sucht, den erwartet am Sonntag in Lichtenwalde ein passender Flohmarkt. Von 11 bis 15 Uhr findet dieser im Fotostudio von Sandy Maiwald in der Schlossallee 11 statt.