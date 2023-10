Nach dem blutigen Kopfstoß vom Bahnhof Flöha: Unbekannte greifen Wohnhaus des mutmaßlichen Täters an

Der Angriff eines 14-jährigen polizeibekannten Irakers auf einen 15-Jährigen sorgt weiterhin für Unruhe. Jetzt wurde die Familie des mutmaßlichen Täters bedroht.

Das Video kursiert im Netz und sorgt auch eine Woche später in Flöha noch für Unruhe: Am Montag, 25. September, wurde ein 15-Jähriger im Bahnhofstunnel blutig geschlagen. Der mutmaßliche Täter schlug ihm den Kopf ins Gesicht, so dass der Jugendliche zu Boden ging. Diese Tat wird in dem Video gezeigt. Außerdem wurden ihm mit einer...