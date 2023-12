Neue Beiträge für Krippe, Kindergarten und Hort: Das müssen Eltern in Oederan zahlen

Die Betriebskosten für die Kitas sind gestiegen. Deshalb müssen Eltern ab 2024 mehr für die Kinderbetreuung zahlen. Für Geschwisterkinder gelten Ermäßigungen.

Wer sein Kind in Oederan in einer Kindertagesstätte betreuen lässt, muss ab dem kommenden Jahr mehr dafür zahlen. Der Stadtrat hat am 23. November die Elternbeitragssatzung entsprechend geändert.