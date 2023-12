Neue Spielgeräte für die Kita „Pfiffikus“: In Niederwiesa war der Weihnachtsmann schon da

Eine Mutter aus dem Förderverein schrieb einen Wunschzettel, und schon ging es los: Der Chemnitzer Verein „Unikero“ beschenkte die Kinder.

Nicht alles, was auf dem Wunschzettel steht, kriegst du auch - das bekommen Kinder vor Weihnachten oft zu hören. Nicht so die Kleinen aus der Kindertagesstätte „Pfiffikus“ in Niederwiesa: Sie haben schon Ende November neue Spiel- und Sportgeräte bekommen. Für jedes Alter ist was dabei, vom Balancier-Set über das Schwungtuch bis zu...