Neues Tattoo-Studio in Oederan: Das geht unter die Haut

Tätowierer Andi Feldmann hat im Oederaner Einkaufsmarkt Zur Stanze sein eigenes Studio eröffnet. Und er hat auch schon zahlreiche Stammkunden.

Da, wo einst Werkstoffe in Form gebracht wurden, geht es den Kunden jetzt unter die Haut. Im Einkaufsmarkt Zur Stanze in Oederan hat Andi Feldmann das Tattoo-Studio Hautwerk eröffnet. Seit Jahresbeginn bietet der Oederaner Tätowierer das Stechen des permanenten Körperschmucks an. „Für diese spezielle Dienstleistung begeistere ich mich schon...