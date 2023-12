Niederwiesa: 4000 Euro Schaden nach Unaufmerksamkeit

Bei einem Unfall sind in Niederwiesa ein Motorradfahrer und ein Autofahrer aneinandergeraten - zum Glück nur sprichwörtlich.

Rund 4000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitagnachmittag in Niederwiesa erreignet hat. Ein 62-jähriger Mann wollte gegen 16.45 Uhr auf der Braunsdorfer Straße in Fahrtrichtung Braunsdorf nach links in eine Grundstückszufahrt abbiegen, bremste deshalb und blinkte. Im Moment des Abbiegens kam es zum Zusammenstoß...