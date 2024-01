Niederwiesa: 57-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Skoda fährt auf verkehrsbedingt langsam vorausfahrenden anderen Skoda auf

Niederwiesa.

Eine Frau ist bei einem Unfall am Mittwochfrüh, gegen 7.10 Uhr in Niederwiesa schwer verletzt wurden. Laut Polizeidirektion Chemnitz befuhren zwei Pkw Skoda die Bundesstraße 173 in Richtung Chemnitz. Ungefähr 100 Meter vor dem Ortseingang Chemnitz fuhr die 57-jährige Fahrerin des einen Skoda auf den verkehrsbedingt langsam vorausfahrenden anderen Pkw Skoda (Fahrerin: 24) auf, berichtet die Polizei weiter. Die 57-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Die 24-jährige Fahrerin des anderen Skoda erlitt hingegen nur leichte Verletzungen. An den beiden Skoda entstand nach Angaben der Polizei Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 15.000 Euro. (fp)