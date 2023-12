Niederwiesa: Einbrecher dringen in Wohnung ein

Der Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Niederwiesa hat sich in der Zeit von Donnerstag bis Samstag ereignet. Das teilt die Polizei mit.

Unbekannte Täter sind in der Zeit von Donnerstag, 9 Uhr bis Samstag, 13 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Talstraße in Niederwiesa eingedrungen. „Nachdem sie sich Zutritt in die Wohnung verschafft hatten, gingen sie im Inneren auf Beutesuche“, teilte Julia Schwarzenberg von der Polizeidirektion Chemnitz am Sonntag mit.... Unbekannte Täter sind in der Zeit von Donnerstag, 9 Uhr bis Samstag, 13 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Talstraße in Niederwiesa eingedrungen. „Nachdem sie sich Zutritt in die Wohnung verschafft hatten, gingen sie im Inneren auf Beutesuche“, teilte Julia Schwarzenberg von der Polizeidirektion Chemnitz am Sonntag mit....