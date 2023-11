Niederwiesa: Zwei Einbrüche an einem Tag

Unbekannte Täter haben in den Ortsteilen Lichtenwalde und Braunsdorf ihr Unwesen getrieben.

Niederwiesa.

Einbrecher haben am Donnerstag in Niederwiesa zugeschlagen. Am Zapfenbach im Ortsteil Lichtenwalde ist am Vormittag ein Einbrecher im Wintergarten eines Einfamilienhauses überrascht worden. Der Unbekannte hatte eine Tür des Wintergartens entglast. Eine Bewohnerin hatte das bemerkt, der Täter flüchtete. Er soll zwischen 30 und 40 Jahre alt sein, schlank und zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß. Er hatte kurze, schwarze Haare. Am Nachmittag meldete sich ein Bewohner aus Braunsdorf, dass in sein Haus in der Dorfstraße eingebrochen wurde. Die Täter sind wahrscheinlich über ein Kellerfenster eingedrungen und entwendeten Schmuck. Die Polizei hat die Ermittlungen zu beiden Fällen aufgenommen und prüft Zusammenhänge. (fp)