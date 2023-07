Oederan: Papageien-Dame Elli ist wieder zu Hause

Die Papageien-Dame Elli ist wieder bei ihrer Familie in Oederan. Am Donnerstag war die Venezuela-Amazone weg geflogen. Zuvor flatterte sie wie üblich auf der Terrasse und im Garten herum. Doch plötzlich fehlte von ihr jede Spur. Deshalb suchte die Familie nach dem Vogel. „Jetzt ist Elli wieder zu Hause“, so Besitzerin Conny Hellwig.